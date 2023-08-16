[FOTO DES TAGES] Wofür kann diese Maschine auf den Schienen eingesetzt werden?

Sie können es auf den Gleisen der Straßenbahn T12 sehen! Diese Maschine wird verwendet, um einen Gleisentkalkungsvorgang auf der Strecke der Straßenbahn T12 durchzuführen.

Dieser Vorgang wird mit diesem Zug durchgeführt, der von Evry-Courcouronnes nach Epinay-sur-Orge verkehrt.

Im Vorfeld dynamischer Tests auf der Stadtstrecke ermöglicht es, die Schienen zu reinigen, indem sie geschliffen und glatter gemacht werden.

Dieser Zug fährt 1 km pro Tag oder 15 Meter Minuten.