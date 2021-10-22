Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes
In Grigny und Ris-Orangis
Der Bahnhof Ferme Neuve
Das Straßenbahnprojekt T12 wird die Erschließung des Stadtteils Grande-Borne fördern. Es wird im Rahmen eines von der Nationalen Agentur für Stadterneuerung finanzierten Programms saniert. Die erste Phase der Arbeiten wird 2019 abgeschlossen sein und insbesondere in den Sektoren Le Méridien und Places Hautes, in der Nähe der zukünftigen Straßenbahn, fortgesetzt.
Die Straßenbahn T12 wird die Autobahn über eine neue Brücke mit einer Länge von 60 m überqueren, um eine Verbindung zwischen dem Stadtzentrum von Grigny und dem Stadtteil Grande-Borne herzustellen. Auf der Brücke wird eine Fahrspur für Radfahrer und Fußgänger reserviert.
Die Bewohner des Stadtzentrums von Grigny und die Schüler des Sonia-Delaunay-Colleges können an der Station Ferme Neuve die Straßenbahn T12 in Übereinstimmung mit dem zukünftigen T Zen 4 nehmen. Auf der Brücke ist eine Entwicklungsmaßnahme zur Schaffung eines Stadtzentrums im Gange, die bis 2024 den Bau von Wohnungen, Geschäften einschließlich eines großen Lebensmittelbereichs und einer kulturellen Einrichtung einschließlich des Wintergartens vorsieht.
Der Bahnhof Bois de Saint-Eutrope
Die Straßenbahn T12 hält an der Station Bois de Saint-Eutrope, in der Nähe der alten Pferderennbahn. Diese Fläche von 130 Hektar
wird durch die Einrichtung des Grand Paris Sport Cluster, eines Kompetenzzentrums für Sport, Gesundheit und Innovation, gefördert.
In Évry-Courcouronnes
Die Bahnhöfe Vertrag von Rom und Bois Briard
Die Straßenbahn T12 wird dann durch die Stadt Évry-Courcouronnes fahren. Die Bahnhöfe Treaty of Rome und Bois Briard werden sich im Herzen eines neuen städtischen Boulevards befinden, der die sanfte Mobilität durch Radwege und geschützte Fußgängerwege fördern wird. Die Kreuzung der Römischen Verträge wird in eine Ampelkreuzung umgewandelt, um den Verkehr zwischen der Straßenbahn und anderen Fahrzeugen zu regeln. Auf diesem Sektor wird die Straßenbahnlinie T12 das Courcouronnes Centre und dann das Kulturzentrum der Ferme du Bois Briard und den Parc du Lac bedienen, die leichter zugänglich sein werden.
Der Bahnhof Évry-Courcouronnes
Die Straßenbahnlinie T12 wird ihre Endstation am Bahnhof Évry-Courcouronnes mit verbesserter Intermodalität erreichen. In der Tat wird es mit der RER D, den Buslinien 91.05, 415, 416 und dem zukünftigen T Zen 4 übereinstimmen. Nur wenige Gehminuten vom Rathaus und der Universität Évry-Paris-Saclay entfernt, wird die Straßenbahn T12 ein renoviertes Stadtzentrum bewässern, das reich an einem neuen Angebot an Wohnungen, lokalen Geschäften und öffentlichen Einrichtungen ist.
Die emblematischen Werke des Sektors
Um die Durchfahrt der Straßenbahn T12 über die Autobahn A6 zu ermöglichen, wurden 3 Brücken gebaut:
- in Grigny: Bau einer 62 Meter langen Brücke über die A6 und die Aquädukte Vanne und Loing;
- in Ris-Orangis: Bau einer 97 Meter langen Brücke in der Nähe der alten Pferderennbahn;
- in Évry-Courcouronnes: Bau einer 89 Meter langen Brücke parallel zur Delouvrier-Brücke.