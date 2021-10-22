Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes

Der Bahnhof Ferme Neuve

Das Straßenbahnprojekt T12 wird die Erschließung des Stadtteils Grande-Borne fördern. Es wird im Rahmen eines von der Nationalen Agentur für Stadterneuerung finanzierten Programms saniert. Die erste Phase der Arbeiten wird 2019 abgeschlossen sein und insbesondere in den Sektoren Le Méridien und Places Hautes, in der Nähe der zukünftigen Straßenbahn, fortgesetzt.

Die Straßenbahn T12 wird die Autobahn über eine neue Brücke mit einer Länge von 60 m überqueren, um eine Verbindung zwischen dem Stadtzentrum von Grigny und dem Stadtteil Grande-Borne herzustellen. Auf der Brücke wird eine Fahrspur für Radfahrer und Fußgänger reserviert.

Die Bewohner des Stadtzentrums von Grigny und die Schüler des Sonia-Delaunay-Colleges können an der Station Ferme Neuve die Straßenbahn T12 in Übereinstimmung mit dem zukünftigen T Zen 4 nehmen. Auf der Brücke ist eine Entwicklungsmaßnahme zur Schaffung eines Stadtzentrums im Gange, die bis 2024 den Bau von Wohnungen, Geschäften einschließlich eines großen Lebensmittelbereichs und einer kulturellen Einrichtung einschließlich des Wintergartens vorsieht.

Der Bahnhof Bois de Saint-Eutrope

Die Straßenbahn T12 hält an der Station Bois de Saint-Eutrope, in der Nähe der alten Pferderennbahn. Diese Fläche von 130 Hektar

wird durch die Einrichtung des Grand Paris Sport Cluster, eines Kompetenzzentrums für Sport, Gesundheit und Innovation, gefördert.