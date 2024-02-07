Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes
Zurück in Bildern zu den offenen Türen der Baustelle in Grigny (12. Oktober 2019)
Veröffentlicht am
- 12. Oktober 2019: Besichtigung der Grigny-Baustelle durch EricFacon-Projekteigentümer, Geldgeber und lokale©Mandatsträger
- 12. Oktober 2019: Besichtigung der Grigny-Baustelle durch Projekteigentümer, Geldgeber und gewählte Vertreter locaux_discours Valérie Pécresse©EricFacon
- 12. Oktober 2019: Tag der offenen Tür für Grigny_explications EricFacon-Projektteam©
- 12. Oktober 2019: Tag der offenen Tür der Baustelle Grigny_visite der EricFacon-Brücke©
- 12. Oktober 2019: Tag der offenen Tür der Baustelle in Grigny_marionnettes©EricFacon
- 12. Oktober 2019: Tag der offenen Tür der Baustelle in Grigny_photobox©EricFacon
- 12. Oktober 2019: Tag der offenen Tür der Baustelle zu Grigny_exposition Foto
- 12. Oktober 2019: EricFacon Grigny_mur©Baustelle Tag der offenen Tür
- 12. Oktober 2019: Tag der offenen Tür vor Ort für Grigny_explications YasmineGrandi-Projektteam©
- 12. Oktober 2019: EricFacon Jazz Grigny_groupe Jazz©Construction House Tag der offenen Tür