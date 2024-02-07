Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes
Die Inbetriebnahme der Brücken in Grigny und Ris-Orangis in Bildern
- Nachtbaustelle
- Verkabelung und Spule
- Die letzten Überprüfungen der Struktur
- Conciliabules auf der Baustelle
- Blick auf die Verkabelung, die zum Ziehen der Brücke verwendet wird
- Die Teams vor Ort
- Blick auf den Startschnabel
- Abschließende Prüfungen vor dem Start
- Die Brücke und ihr Auslauf sind bereit zum Schieben
- Arbeiter rund um die Winde
- Winde zum Ziehen der Brücke
- Die Brücke von Grigny
