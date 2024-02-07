Straßenbahn

Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes

Die Inbetriebnahme der Brücken in Grigny und Ris-Orangis in Bildern

  • Nachtbaustelle
  • Verkabelung und Spule
  • Die letzten Überprüfungen der Struktur
  • Conciliabules auf der Baustelle
  • Blick auf die Verkabelung, die zum Ziehen der Brücke verwendet wird
  • Die Teams vor Ort
  • Blick auf den Startschnabel
  • Abschließende Prüfungen vor dem Start
  • Die Brücke und ihr Auslauf sind bereit zum Schieben
  • Arbeiter rund um die Winde
  • Winde zum Ziehen der Brücke
  • Die Brücke von Grigny
