Die Arbeit der Werkstatt-Garage in Bildern (Sommer 2018)

Schalung der Gleise oberhalb der Grube in der Wartungswerkstatt.

Bau des administrativen Teils.

Verstärkung der Gleise auf der Grube der Werkstatt vor dem Betongießen.

Installation eines Holzbodens im administrativen Teil.

Installation eines Holzpfahls am Verwaltungsgebäude.

Wartungswerkstatt: Betonkonstruktion (Balken und Säulen).

Zusätzliche Erdarbeiten entlang der Gleise oberhalb der Grube.

Überblick über das Verwaltungsgebäude und die Wartungswerkstatt.