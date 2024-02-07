Straßenbahn

Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes

Die Arbeit der Werkstatt-Garage in Bildern (Sommer 2018)

  • Schalung der Gleise oberhalb der Grube in der Wartungswerkstatt.
  • Bau des administrativen Teils.
  • Verstärkung der Gleise auf der Grube der Werkstatt vor dem Betongießen.
  • Installation eines Holzbodens im administrativen Teil.
  • Installation eines Holzpfahls am Verwaltungsgebäude.
  • Wartungswerkstatt: Betonkonstruktion (Balken und Säulen).
  • Zusätzliche Erdarbeiten entlang der Gleise oberhalb der Grube.
  • Überblick über das Verwaltungsgebäude und die Wartungswerkstatt.
  • Eingang zum Verwaltungsgebäude.