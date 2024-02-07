Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes
Die Arbeit der Werkstatt-Garage in Bildern (Sommer 2018)
Veröffentlicht am
- Schalung der Gleise oberhalb der Grube in der Wartungswerkstatt.
- Bau des administrativen Teils.
- Verstärkung der Gleise auf der Grube der Werkstatt vor dem Betongießen.
- Installation eines Holzbodens im administrativen Teil.
- Installation eines Holzpfahls am Verwaltungsgebäude.
- Wartungswerkstatt: Betonkonstruktion (Balken und Säulen).
- Zusätzliche Erdarbeiten entlang der Gleise oberhalb der Grube.
- Überblick über das Verwaltungsgebäude und die Wartungswerkstatt.
- Eingang zum Verwaltungsgebäude.