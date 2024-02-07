Straßenbahn

Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes

Zurück in Bildern zur Verlegung der ersten Schienen (November 2020)

  • Beton-Doppelblockschwellen
  • Entladen der Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes
  • Schieneninstallationen - Kreuzung der RD445 in Viry-Chatillon
  • Schieneninstallationen - Kreuzung der RD445 in Viry-Chatillon
  • Schienenklausur - Kreuzung der RD445 in Viry-Chatillon
  • Schienenklausur - Kreuzung der RD445 in Viry-Chatillon
  • Betonschienen - Kreuzung der RD445 in Viry-Chatillon
  • Entladen der Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes
  • Entladen der Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes
  • Installation von Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes
  • Installation von Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes
  • Installation von Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes
  • Installation von Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes
  • Schienenschmierung - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes
  • Installation von Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes
  • Entladene Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes
  • Stéphane Beaudet und François Durovray besuchen die Baustelle - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes
  • Stéphane Beaudet und François Durovray besuchen die Baustelle - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes
  • Schweißen von Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes
  • Schweißen von Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes