Zurück in Bildern zur Verlegung der ersten Schienen (November 2020)

Entladen der Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes

Schieneninstallationen - Kreuzung der RD445 in Viry-Chatillon

Schieneninstallationen - Kreuzung der RD445 in Viry-Chatillon

Schienenklausur - Kreuzung der RD445 in Viry-Chatillon

Schienenklausur - Kreuzung der RD445 in Viry-Chatillon

Betonschienen - Kreuzung der RD445 in Viry-Chatillon

Entladen der Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes

Entladen der Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes

Installation von Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes

Installation von Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes

Installation von Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes

Installation von Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes

Schienenschmierung - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes

Installation von Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes

Entladene Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes

Stéphane Beaudet und François Durovray besuchen die Baustelle - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes

Stéphane Beaudet und François Durovray besuchen die Baustelle - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes

Schweißen von Schienen - Boulevard Jean Monnet in Évry-Courcouronnes