Live von der Eröffnung der Brücke Évry-Courcouronnes (Juni-Juli 2020)

Eröffnung der Brücke Évry-Courcouronnes: Woche 1. Die Brücke wurde auf ihre Fundamente gelegt, sie ist bereit für den Stapellauf.

Eröffnung der Brücke Évry-Courcouronnes: Woche 2. Die Brücke wurde in nur zwei Nächten (15. und 16. Juni) vom Stapel gelassen.

Eröffnung der Brücke Évry-Courcouronnes: Woche 3. Die Brücke ist auf den Weg gebracht, sie muss nun schrittweise auf ihre endgültigen Stützen abgesenkt werden.

Eröffnung der Brücke Évry-Courcouronnes: Woche 4. Die "Entleerung" der Struktur, d.h. ihre allmähliche Absenkung auf ihre endgültigen Stützen, ist im Gange.

Eröffnung der Brücke Évry-Courcouronnes: Woche 5. An den Brückenstützen werden Sicherheitskontrollen durchgeführt.