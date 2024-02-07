Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes
Arbeiten in Grigny, Ris-Orangis und Morsang-sur-Orge (Juli 2019)
- Die Ris-Orangis-Brücke ist bereit für den Stapellauf
- Vogelnest in der Struktur der Grigny-Brücke
- Bauwerk der zukünftigen Brücke über die Orge im Morsang Park
- Die Säulen, die den zukünftigen Straßenbahnbahnsteig stützen werden
- Über der zukünftigen Grigny-Brücke
- Gewirr um die Grigny-Brücke
- Blick auf die Brücke von Ris-Orangis
- Letzte Vorbereitungen für die Inbetriebnahme der Grigny-Brücke
- Installation von Säulenstrukturen im Morsang Park
- Stützmauer im Morsang Park
- Die Baustelle erstreckt sich entlang der Autobahn im Morsang Park
- Kontemplation von der Spitze der Ris-Orangis-Brücke
- Arbeiter von der Ris-Orangis-Brücke aus gesehen