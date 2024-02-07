Straßenbahn

Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes

Arbeiten in Grigny, Ris-Orangis und Morsang-sur-Orge (Juli 2019)

  • Die Ris-Orangis-Brücke ist bereit für den Stapellauf
  • Vogelnest in der Struktur der Grigny-Brücke
  • Bauwerk der zukünftigen Brücke über die Orge im Morsang Park
  • Die Säulen, die den zukünftigen Straßenbahnbahnsteig stützen werden
  • Über der zukünftigen Grigny-Brücke
  • Gewirr um die Grigny-Brücke
  • Blick auf die Brücke von Ris-Orangis
  • Letzte Vorbereitungen für die Inbetriebnahme der Grigny-Brücke
  • Installation von Säulenstrukturen im Morsang Park
  • Stützmauer im Morsang Park
  • Die Baustelle erstreckt sich entlang der Autobahn im Morsang Park
  • Kontemplation von der Spitze der Ris-Orangis-Brücke
  • Arbeiter von der Ris-Orangis-Brücke aus gesehen