Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes
Live vom Bau der Brücke über die RD77 in Morsang-sur-Orge
Veröffentlicht am
- Woche 1 (24. August 2020): Der Bau der Brücke über die RD77 beginnt.
- Woche 2 (31. August 2020): Die Brücke ist eingeschlossen und betonreif.
- Woche 3 (7. September 2020): Die Brücke wird betoniert.
- Woche 4 (14. September 2020): Brückenbauwerk wird konsolidiert
- Woche 5 (21. September 2020): Die 26 Träger, aus denen die Brücke besteht, wurden in zwei Nächten installiert.
- Woche 6 (28. September 2020): Die Installation der 26 Metallträger der RD257-Brücke wird abgeschlossen