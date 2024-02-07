Live vom Bau der Brücke über die RD77 in Morsang-sur-Orge

Woche 1 (24. August 2020): Der Bau der Brücke über die RD77 beginnt.

Woche 2 (31. August 2020): Die Brücke ist eingeschlossen und betonreif.

Woche 3 (7. September 2020): Die Brücke wird betoniert.

Woche 4 (14. September 2020): Brückenbauwerk wird konsolidiert

Woche 5 (21. September 2020): Die 26 Träger, aus denen die Brücke besteht, wurden in zwei Nächten installiert.

