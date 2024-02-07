Werke in Bildern (Sommer 2018)

Arbeiten entlang der Autobahn A6 im Parc du Séminaire in Savigny-sur-Orge.

Auf der zukünftigen Vorfahrt der Plattform in Savigny-sur-Orge wird ein Betoneignungstest durchgeführt.

Blick auf die Baustelle im Park des Seminars in Morsang-sur-Orge und Savigny-sur-Orge vom Chemin des Franchises aus.

Mit seinem Tachymeter erfasst der Vermesser Orientierungspunkte auf der Baustelle des Kreisverkehrs der Römischen Verträge in Courcouronnes.

Ausbau der Straßen an der zukünftigen Kreuzung der Römischen Verträge in Courcouronnes.

Bau der Böschungen, die die zukünftigen Ein- und Ausfahrtsrampen RN440 und RD31 aufnehmen werden.

Erdarbeiten und Bodenbehandlung auf der Baustelle der Express-Straßenbahn 12 in Ris-Orangis.

Entfernung von Lärmschutzwänden in Morsang-sur-Orge

Die Baustelle der Tram 12 Express in Grigny. In der Ferne sieht man einen Bohrer, der sich auf der anderen Baustelle auf der anderen Seite der A6 befindet. Im Vordergrund arbeiten Arbeiter an den Fundamenten der zukünftigen Brücke

Blick auf die Werke in Morsang-sur-Orge

Um den Bau der Brücke über die A6 und das Einfügen der Gleise der Tram 12 Express zu ermöglichen, wurden die Lärmschutzwände entfernt. Sie werden am Ende des Projekts versetzt ausgetauscht.

Armaturenbrett einer Baumaschine

Blick auf die Baustelle der zukünftigen Brücke über die A6 in Grigny