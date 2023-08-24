Bedienung von Einrichtungen und Geschäften

Die für den praktischen Gebrauch konzipierte Verlängerung der Straßenbahn T7 wird viele öffentliche Einrichtungen (Krankenhaus, Bezirksgericht und Polizeistation Juvisy-sur-Orge, Wasserzentrum ...), Einkaufsviertel (Einkaufszentrum Carrefour in Athis-Mons, Markt Juvisy-sur-Orge), lokale Geschäfte und den Hotelkomplex Orly bedienen.

Das Projekt wird auch den Sektor Orly-Rungis aus dem Süden bedienen, dem führenden Wirtschaftszentrum im Süden der Île-de-France mit 65 000 Arbeitsplätzen und 5 500 Unternehmen.

Eine neue Straßenbahn, neu gestaltete öffentliche Räume

Die Verlängerung der Straßenbahnlinie T7 begleitet die Sanierung der durchquerten Städte:

In Athis-Mons und Paray-Vieille Poste wird die Straßenbahn zur Neuqualifizierung der RN7 beitragen, die zu einem echten städtischen Boulevard wird. Wohnungsbauprogramme, Geschäfte und Dienstleistungen werden ihren Platz finden.

beitragen, die zu einem echten wird. Wohnungsbauprogramme, Geschäfte und Dienstleistungen werden ihren Platz finden. Die Avenue d'Estienne d'Orves wird das neue Tor nach Juvisy-Sur-Orge vom Grand Pôle Intermodal sein.

Die Einfügung der Straßenbahn T7 Place du Maréchal Leclerc wird in Übereinstimmung mit der bestehenden behandelt.

Die unterirdische Durchquerung des Rathausparks wird von einer Neuzusammensetzung der Landschaft begleitet.

Die wichtigsten Meilensteine