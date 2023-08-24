Das Projekt
Die Straßenbahn T7 begleitet einen wachsenden Reisebedarf mit der Neuqualifizierung der ehemaligen RN7 und der Ankunft der Metro 14 am Flughafen Orly. Es wird Verbindungen mit den U-Bahnen 7 und 14, den zukünftigen U-Bahn-Linien 15 und 18 sowie den RER C und D und dem TVM-Bus fördern. Die Verlängerung verbindet die Stadt Athis-Mons über Paray-Vieille-Poste in 12 Minuten mit Juvisy-sur-Orge.
Das Projekt auf einen Blick
Eine Chance für den Süden der Île-de-France
Die Straßenbahn T7 verkehrt heute zwischen den Stationen Villejuif - Louis Aragon und Athis-Mons - Porte de l'Essonne. Mit der Verlängerung der Linie nach Juvisy-Sur-Orge werden Nah- und Geschäftsreisen noch einfacher:
- Ein verbesserter Service zu öffentlichen Einrichtungen, Gewerbegebieten und dem Beschäftigungsgebiet Orly-Rungis.
- Neue Verbindungen mit den Metros 7 und 14, RER C und RER D, dem TVM-Bus, Buslinien vom Grand Pôle Intermodal de Juvisy-Sur-Orge und mit den zukünftigen Linien 15 und 18.
- Athis-Mons und Paray-Vieille Poste sind in 12 Minuten mit Juvisy-Sur-Orge verbunden (22 Minuten, um den Umsteigeknoten Juvisy-Sur-Orge mit dem Pol Orly-Rungis zu verbinden).
- Ein häufiger, zuverlässiger und schneller Service dank eigener Straßenbahnspuren auf dem größten Teil der Strecke (nur die Avenue d'Estienne d'Orves in Juvisy ist von einem gemeinsamen Verkehr zwischen Autos und Straßenbahn betroffen).
Ein Projekt zur Wiederbelebung des Territoriums
Bedienung von Einrichtungen und Geschäften
Die für den praktischen Gebrauch konzipierte Verlängerung der Straßenbahn T7 wird viele öffentliche Einrichtungen (Krankenhaus, Bezirksgericht und Polizeistation Juvisy-sur-Orge, Wasserzentrum ...), Einkaufsviertel (Einkaufszentrum Carrefour in Athis-Mons, Markt Juvisy-sur-Orge), lokale Geschäfte und den Hotelkomplex Orly bedienen.
Das Projekt wird auch den Sektor Orly-Rungis aus dem Süden bedienen, dem führenden Wirtschaftszentrum im Süden der Île-de-France mit 65 000 Arbeitsplätzen und 5 500 Unternehmen.
Eine neue Straßenbahn, neu gestaltete öffentliche Räume
Die Verlängerung der Straßenbahnlinie T7 begleitet die Sanierung der durchquerten Städte:
- In Athis-Mons und Paray-Vieille Poste wird die Straßenbahn zur Neuqualifizierung der RN7 beitragen, die zu einem echten städtischen Boulevard wird. Wohnungsbauprogramme, Geschäfte und Dienstleistungen werden ihren Platz finden.
- Die Avenue d'Estienne d'Orves wird das neue Tor nach Juvisy-Sur-Orge vom Grand Pôle Intermodal sein.
- Die Einfügung der Straßenbahn T7 Place du Maréchal Leclerc wird in Übereinstimmung mit der bestehenden behandelt.
- Die unterirdische Durchquerung des Rathausparks wird von einer Neuzusammensetzung der Landschaft begleitet.
Die wichtigsten Meilensteine
- Februar 2023: Beginn der Konzessions- und Vorbereitungsarbeiten
- Herbst 2023: Öffentliche Umweltuntersuchung
- Anfang 2025: Beginn der Stadtentwicklungsarbeiten im Sektor RN7
- Ende 2026: Beginn der Infrastrukturarbeiten an der Strecke und am Tunnel
- Horizont 2032: Tests und Trockenlauf, vorläufige Inbetriebnahme