Der Newsletter Nr. 2 ist da!

Seit der laufenden Vernehmlassung Ende 2022 und der Vernehmlassung zur Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten (MECDU) im April 2023 wird das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8 fortgesetzt.

Die Untersuchungsakte vor der Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts wird derzeit von den staatlichen Diensten im Hinblick auf eine öffentliche Untersuchung geprüft, die 2024 stattfinden soll. Ziel der Umfrage ist es, die öffentliche Meinung zu einem Projekt einzuholen, dessen Definition verfeinert wurde. Dieses Verfahren ermöglicht es dem Präfekten, über den öffentlichen Nutzen des Projekts und über die wesentlichen Bedingungen für seine Realisierung zu entscheiden.

Entdecken Sie die Entwicklung des Projekts im Newsletter Nr. 2!