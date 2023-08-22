Wie bei allen von Île-de-France Mobilités durchgeführten Projekten unterliegt die Verlängerung der Straßenbahn T8 einer regelmäßigen Konsultation der vom Projekt betroffenen Öffentlichkeit. Nach einer Vorkonsultationsphase im Jahr 2019 fand im Herbst 2022 die laufende Vernehmlassung statt. Im April 2023 folgte die Konsultation zur Vereinbarkeit städtebaulicher Dokumente (MECDU). Während dieser verschiedenen Zeiten des Austauschs und der Begegnungen konnte Île-de-France Mobilités eine große Anzahl von Meinungen zum Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8 sammeln. Diese Beiträge trugen zur Verfeinerung des Projekts bei. Die einzige öffentliche Anhörung, ein wesentlicher regulatorischer Schritt für die Fortsetzung des Projekts und den Beginn der Arbeiten, findet vom 21. Mai bis 25. Juni 2024 statt. Sie muss es ermöglichen, die öffentliche Meinung zu einem Projekt einzuholen, dessen Definition verfeinert wurde. Dieses Verfahren ermöglicht es dem Präfekten, über den öffentlichen Nutzen des Projekts und über die wesentlichen Bedingungen für seine Realisierung zu entscheiden.