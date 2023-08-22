Entdecken Sie das Projekt

Die Straßenbahn T8 heute
Die Straßenbahn T8 wurde im Dezember 2014 in Betrieb genommen. Sie ist 8,5 km lang und bedient die Gemeinden Saint-Denis, Épinay-sur-Seine und Villetaneuse im Departement Seine-Saint-Denis (93). Sie besteht aus 17 Stationen und verbindet die Saint-Denis Porte de Paris mit Villetaneuse-Université einerseits und Épinay-Orgemont andererseits über:
- Ein gemeinsamer Abschnitt in der Stadt Saint-Denis, von Saint-Denis Porte de Paris, in Übereinstimmung mit der Linie 13 der Metro. Dieser Abschnitt bedient den Bahnhof Saint-Denis (RER D, Transilien H, Straßenbahn T1);
- Ein Zweig in der Stadt Épinay-sur-Seine, der insbesondere den Bahnhof von Épinay-sur-Seine bedient (RER C, Straßenbahnzug T11 und den Stadtteil Orgemont);
- Ein Zweig in der Stadt Villetaneuse, der insbesondere die Universität und den städtischen Pol bedient (in Übereinstimmung mit der Straßenbahn T11).