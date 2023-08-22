Entdecken Sie das Projekt

Trotz der Reduzierung auf eine Fahrspur und des Wegfalls einiger Parkplätze auf dem MacDonald Boulevard in Paris bietet dieses Szenario hauptsächlich erleichterte Verbindungen mit der Straßenbahn T3b und der RER E. Letztere werden in zukünftigen Studien fein überarbeitet, um die Ströme im öffentlichen Raum zu organisieren und die Zeiten und den Komfort der Verbindungen am Umsteigeknoten zu optimieren.

Ganz allgemein fördert das Projekt die Verlagerung der Nutzer auf öffentliche Verkehrsmittel und aktive Verkehrsmittel (Radfahren, Zufußgehen). So schafft das Projekt neben den Verbindungen an der Endstation neue Verbindungen mit der RER B in La Plaine – Stade de France, den Metrolinien 13 in Saint-Denis – Porte de Paris, 12 in Front Populaire und bald 15 in La Plaine – Stade de France. Auch die Buslinien werden um die Straßenbahn herum neu organisiert. Darüber hinaus werden 5,6 km sichere Radwege entlang der gesamten Strecke in Verbindung mit dem Projekt Vélo Île-de-France gebaut und Fahrradparkplätze in der Nähe der Bahnhöfe eingerichtet. Schließlich wird das Projekt die Kontinuität und Qualität der Fußgängerwege verbessern.