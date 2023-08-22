Entdecken Sie das Projekt

Straßenbahn

Die Straßenbahn T8 heute

Die Straßenbahn T8 wurde im Dezember 2014 in Betrieb genommen. Sie ist 8,5 km lang und bedient die Gemeinden Saint-Denis, Épinay-sur-Seine und Villetaneuse im Departement Seine-Saint-Denis (93). Sie besteht aus 17 Stationen und verbindet die Saint-Denis Porte de Paris mit Villetaneuse-Université einerseits und Épinay-Orgemont andererseits über:

  • Ein gemeinsamer Abschnitt in der Stadt Saint-Denis, von Saint-Denis Porte de Paris, in Übereinstimmung mit der Linie 13 der Metro. Dieser Abschnitt bedient den Bahnhof Saint-Denis (RER D, Transilien H, Straßenbahn T1);
  • Ein Zweig in der Stadt Épinay-sur-Seine, der insbesondere den Bahnhof von Épinay-sur-Seine bedient (RER C, Straßenbahnzug T11 und den Stadtteil Orgemont);
  • Ein Zweig in der Stadt Villetaneuse, der insbesondere die Universität und den städtischen Pol bedient (in Übereinstimmung mit der Straßenbahn T11).
Das Projekt auf einen Blick

Das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8 zielt darauf ab, die Strecke dieser Straßenbahn fortzusetzen, um die beiden Abschnitte Épinay-Orgemont und Villetaneuse-Université direkt nördlich von Paris, in Rosa-Parks, zu verbinden.

Die um 10 Stationen verlängerte Straßenbahn T8 wird schließlich besonders dynamische Sektoren in voller Transformation an der Kreuzung der Gemeinden Saint-Denis, Aubervilliers und Paris bedienen:

  • Der Sektor Franc-Moisin - Bel-Air im Norden, in Saint-Denis, der den Bezirk Franc-Moisin bedient;
  • Der Sektor La Plaine in Saint-Denis und Aubervilliers, der das bestehende Geschäftsviertel rund um das Stade de France sowie die sich entwickelnden Sektoren bedient: das ZAC Montjoie, das CPRU Cristino Garcia Landy, der Campus Condorcet, das ZAC Nozal Front Populaire;
  • Der Sektor General Stores, der die Entrepôts et Magasins Généraux de Paris (EMGP) und den Sektor Gare des Mines Fillettes bedienen wird;
  • Der Pariser Sektor verbindet die Magasins Généraux mit dem Norden von Paris, bedient die Manufacture de la Mode, das Einkaufszentrum Le Millénaire und die Porte d'Aubervilliers und verbindet sich mit der RER E und der Straßenbahn T3b an der Endstation Rosa-Parks.
Als Strukturierungsprojekt für die Transformation dieses Gebiets wollte Île-de-France Mobilités die ersten Betroffenen dieses neuen Infrastrukturprojekts (Nutzer, Anwohner, Wirtschaftsakteure usw.) treffen, um ihre Meinungen einzuholen und ein Projekt zu entwickeln, das ihren Bedürfnissen so nahe wie möglich kommt. Bis heute haben drei Konsultationsphasen das Leben des Projekts geprägt:

  • Vorberatung 2019
  • Die laufende Konsultation im Jahr 2022
  • Die Konsultation zur Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten (MECDU) im Jahr 2023

Am Ende dieser Konsultationsphasen muss die öffentliche Anhörung stattfinden – ein wesentlicher regulatorischer Schritt für die Fortsetzung des Projekts.

Die Ziele des Projekts

  • Erleichterung des Reisens mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Gebiet und Gewährleistung effizienter Verbindungen mit schweren Verkehrsmitteln (U-Bahnen, RER)
  • Stärkung der Attraktivität und Unterstützung der Entwicklung eines sich wandelnden Gebiets
  • Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt und Beitrag zur Förderung aktiver Verkehrsmittel (Gehen und Radfahren)
Die Straßenbahn T8: ein Projekt zugunsten der Intermodalität

Die neuen Studien und Konsultationsphasen ermöglichten es, das Projekt zu verfeinern und seine Integration in den öffentlichen Raum zu spezifizieren. Das Projekt bestätigte die großen Herausforderungen bei der Erleichterung des Verkehrs innerhalb des Gebiets, der Gewährleistung der Intermodalität (Übergang von einem Verkehrsträger zum anderen) und der Verbesserung der Verbindungen zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern. Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Diskussionen, die die Wahl der gewählten Terminalvariante in Rosa-Parks am Macdonald Boulevard leiteten.

Trotz der Reduzierung auf eine Fahrspur und des Wegfalls einiger Parkplätze auf dem MacDonald Boulevard in Paris bietet dieses Szenario hauptsächlich erleichterte Verbindungen mit der Straßenbahn T3b und der RER E. Letztere werden in zukünftigen Studien fein überarbeitet, um die Ströme im öffentlichen Raum zu organisieren und die Zeiten und den Komfort der Verbindungen am Umsteigeknoten zu optimieren.

Ganz allgemein fördert das Projekt die Verlagerung der Nutzer auf öffentliche Verkehrsmittel und aktive Verkehrsmittel (Radfahren, Zufußgehen). So schafft das Projekt neben den Verbindungen an der Endstation neue Verbindungen mit der RER B in La Plaine – Stade de France, den Metrolinien 13 in Saint-Denis – Porte de Paris, 12 in Front Populaire und bald 15 in La Plaine – Stade de France. Auch die Buslinien werden um die Straßenbahn herum neu organisiert. Darüber hinaus werden 5,6 km sichere Radwege entlang der gesamten Strecke in Verbindung mit dem Projekt Vélo Île-de-France gebaut und Fahrradparkplätze in der Nähe der Bahnhöfe eingerichtet. Schließlich wird das Projekt die Kontinuität und Qualität der Fußgängerwege verbessern.

Ein zugängliches, schnelles und komfortables Transportmittel

Hauptziel des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahn T8 nach Süden ist es, den Nutzern einen komfortablen, zugänglichen und einfach zu bedienenden Alltagsverkehr zu bieten. Es ist zu 100 % für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich, dank spezifischer Einrichtungen und Ausrüstungen (sanfte Hänge, Zugangsrampen usw.).

Mit einer Straßenbahn alle drei bis vier Minuten während der Hauptverkehrszeit und einer geschätzten durchschnittlichen Fahrzeit von etwa zwanzig Minuten werden die Nutzer von Paris und Seine-Saint-Denis von einem neuen sauberen, schnellen und effizienten Verkehrsmittel profitieren, um sich auf beiden Seiten der Ringstraße fortzubewegen und Zugang zu Arbeitsplätzen, Dienstleistungen und Wohnungen zu erhalten, die in einem sich schnell verändernden Gebiet eingesetzt werden.

