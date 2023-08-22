Straßenbahn

ErweiterungSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Vergangene Konsultationen

Die Vorkonsultation 2019

Die Vorkonsultationsphase fand vom 9. September 2019 bis zum 26. Oktober 2019 statt. Die mehr als 450 Meinungen, die während der Workshops, der Treffen vor Ort und auf dem Projektgelände gesammelt wurden, waren eine wichtige Quelle für Lehren.

Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer betonte den nützlichen und positiven Charakter des Projekts, um den Service eines Gebiets zu verbessern, das heute noch unterversorgt ist.

Die allgemeine Route und die Stationen

In Bezug auf die Route, die insgesamt als vernünftig angesehen wird, wurde zwei Stationen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Zunächst der Bahnhof Pressensé, der schließlich gleichzeitig mit dem Rest der Strecke gebaut wird, um den während der Konsultation geäußerten Meinungen Rechnung zu tragen. Dann die Endstation Rosa-Parks, für die zwei Szenarien vorgestellt wurden. Da beide nicht ganz zufriedenstellend waren, wurden zusätzliche Studien durchgeführt, um ein Projekt zu bauen, das den Nutzungen der Anwohner und Vermögenswerte des Gebiets so nahe wie möglich kommt.

Bilanz

Schließlich ermöglichte diese erste Konsultationsphase, die Erwartungen und Befürchtungen der Teilnehmer hinsichtlich der Auswirkungen des Erweiterungsprojekts auf seine Umwelt zu verbessern. So haben neue durchgeführte Studien es ermöglicht, das Projekt weiterzuentwickeln, das 2022 während der laufenden Konsultationsphase erneut der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Die laufende Konsultation im Jahr 2022

In der Vorkonsultationsphase, die vom 5. November bis 20. Dezember 2022 stattfand, wurden mehr als 200 Stellungnahmen eingeholt.

Eines der Hauptthemen war die Endstation Rosa Parks, für die neue Varianten der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Am Ende der verschiedenen Debatten wurde das Szenario der Einfügung des Terminals auf dem Macdonald Boulevard aus mehreren Gründen bejubelt und beibehalten:

  • Effizientere und einfachere Bedienung;
  • Mittelfristig interessantere Aussichten für die Vernetzung des Straßenbahnnetzes im Hinblick auf die Entwicklungs- und Entwicklungsprojekte des Umsteigeknotens;
  • Eine geringere Verschiebung des Verkehrs;
  • Begrenzte Auswirkungen auf das Baumerbe;
  • Geringere Kosten

Diese Konsultation war der Moment, um über die Integration der Straßenbahn in die verschiedenen Sektoren zu diskutieren. Dieses Thema wurde sorgfältig untersucht, um eine ideale Integration zu gewährleisten und Belästigungen und Auswirkungen auf die direkte Umgebung zu begrenzen.

MECDU-Konsultation

Vom 24. April 2023 bis zum 24. Mai 2023 fand die Vernehmlassung zur Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten statt. Die Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten (MECDU) ist ein Verfahren, das sicherstellt, dass ein Entwicklungsprojekt in städtebaulichen Dokumenten berücksichtigt wird. Es hilft bei der Anpassung und Änderung dieser Dokumente, damit das betreffende Projekt realisierbar ist.

Die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Einführung der Straßenbahn T8 erfordern die vorherige Kompatibilität des lokalen interkommunalen Stadtplans der Gemeinde Plaine (PLUi), durch den die Gemeinden Saint-Denis, Aubervilliers und Villetaneuse verbunden sind.

Die Modalitäten der Konsultation

Auf der dem Projekt gewidmeten Website wurde der Abschnitt "Einreichung einer Stellungnahme" aktualisiert, damit die Öffentlichkeit ihre Meinung zum Verfahren zur Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten online äußern kann.

Die Ergebnisse der Konsultation

Obwohl die Beteiligung angesichts des technischen Charakters des abgestimmten Verfahrens begrenzt blieb, wurde die Mehrheit der Öffentlichkeit über diese neue Phase der Konsultation informiert. Die geäußerten Stellungnahmen bestätigten die Zweckmäßigkeit des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahn T8. Auf Fragen zu diesem Verfahren präzisierte Île-de-France Mobilités, dass sich die Kompatibilität nur auf die Bedürfnisse des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahn T8 beziehen wird, wenn es für gemeinnützig erklärt wird.

