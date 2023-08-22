Vergangene Konsultationen

MECDU-Konsultation

Vom 24. April 2023 bis zum 24. Mai 2023 fand die Vernehmlassung zur Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten statt. Die Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten (MECDU) ist ein Verfahren, das sicherstellt, dass ein Entwicklungsprojekt in städtebaulichen Dokumenten berücksichtigt wird. Es hilft bei der Anpassung und Änderung dieser Dokumente, damit das betreffende Projekt realisierbar ist.

Die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Einführung der Straßenbahn T8 erfordern die vorherige Kompatibilität des lokalen interkommunalen Stadtplans der Gemeinde Plaine (PLUi), durch den die Gemeinden Saint-Denis, Aubervilliers und Villetaneuse verbunden sind.

Die Modalitäten der Konsultation

Auf der dem Projekt gewidmeten Website wurde der Abschnitt "Einreichung einer Stellungnahme" aktualisiert, damit die Öffentlichkeit ihre Meinung zum Verfahren zur Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten online äußern kann.

Die Ergebnisse der Konsultation

Obwohl die Beteiligung angesichts des technischen Charakters des abgestimmten Verfahrens begrenzt blieb, wurde die Mehrheit der Öffentlichkeit über diese neue Phase der Konsultation informiert. Die geäußerten Stellungnahmen bestätigten die Zweckmäßigkeit des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahn T8. Auf Fragen zu diesem Verfahren präzisierte Île-de-France Mobilités, dass sich die Kompatibilität nur auf die Bedürfnisse des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahn T8 beziehen wird, wenn es für gemeinnützig erklärt wird.