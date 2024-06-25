ErweiterungSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Das von Île-de-France Mobilités (IDFM) geleitete Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8 verlängert die bestehende Straßenbahn nach Süden und schafft 10 neue Stationen auf einer Länge von 5,5 km zwischen der derzeitigen Endstation Saint-Denis – Porte de Paris und der RER-Station Paris – Rosa Parks. Sie muss die Gemeinden Saint-Denis, Aubervilliers und das 18. und 19. Arrondissement von Paris durchqueren.

Der Betrieb der verlängerten Straßenbahnlinie T8 erfordert auch eine Aufstockung des rollenden Materials, was die Erweiterung und Anpassung des Wartungs- und Lagerstandorts (SMR) in Villetaneuse erfordert. Das Projekt umfasst eine Straßenbahn alle 4 Minuten während der Hauptverkehrszeit, 5 neue Verbindungen zu den wichtigsten öffentlichen Verkehrslinien, ein effizientes Netz mit Busverbindungen sowie hochwertige und sichere Fahrrad- und Fußgängereinrichtungen.