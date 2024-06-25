Straßenbahn

ErweiterungSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Das von Île-de-France Mobilités (IDFM) geleitete Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8 verlängert die bestehende Straßenbahn nach Süden und schafft 10 neue Stationen auf einer Länge von 5,5 km zwischen der derzeitigen Endstation Saint-Denis – Porte de Paris und der RER-Station Paris – Rosa Parks. Sie muss die Gemeinden Saint-Denis, Aubervilliers und das 18. und 19. Arrondissement von Paris durchqueren.

Der Betrieb der verlängerten Straßenbahnlinie T8 erfordert auch eine Aufstockung des rollenden Materials, was die Erweiterung und Anpassung des Wartungs- und Lagerstandorts (SMR) in Villetaneuse erfordert. Das Projekt umfasst eine Straßenbahn alle 4 Minuten während der Hauptverkehrszeit, 5 neue Verbindungen zu den wichtigsten öffentlichen Verkehrslinien, ein effizientes Netz mit Busverbindungen sowie hochwertige und sichere Fahrrad- und Fußgängereinrichtungen.

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Seine-Saint-Denis
Stadt Paris
Öffentliche territoriale Einrichtung Plaine Commune
Île-de-France Mobilités

Nachrichten

Veröffentlicht am

HQE-Zertifizierung: erster Schritt!

Karte

Schlüsselfiguren

10

Neue Stationen

5

neue Verbindungen mit RER, Metro und Straßenbahn

5,5 km

Zusätzliche Linie

4 min

Frequenz auf dem gemeinsamen Abschnitt während der Hauptverkehrszeit

Kalender

Kosten und Finanzierung
  1. 2019-2023
    Vorstudien
  2. 2019
    Vorgespräch
  3. 2022
    Laufende Zusammenarbeit
  4. 2023
    MECDU-Konsultation (Kompatibilität von städtebaulichen Dokumenten)
  5. 2023
    Validierung des Schemas (SDP) und der öffentlichen Untersuchungsakte
  6. 21. Mai - 25. Juni 2024
    Einzige öffentliche Untersuchung
  7. 2025
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  8. 2026-2027
    Detaillierte Studien
  9. 2027-2031
    Werke
  10. Horizont 2031
    Inbetriebnahme