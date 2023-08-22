Finanzierung und Akteure
Viele öffentliche Akteure haben sich verpflichtet, die Studien des Projekts zu finanzieren: der Staat (21 %), die Region Île-de-France (49 %), das Departement Seine-Saint-Denis (10 %), die Stadt Paris (7,2 %) und das Etablissement Public Territorial Plaine Commune (12,8 %).
Rollmaterial
Das rollende Material (d. h. die Straßenbahnen) wird zu 100 % von Île de France Mobilités finanziert.
Ausbeutung
Der Betrieb (d. h. Instandhaltung von Straßenbahnen und Stationen, Personal und Überwachung) wird zu 100 % von Île de France Mobilités finanziert.
Geldgeber
Mit der Finanzierung von 21 % des Ausbaus der Straßenbahn T8 setzt sich der Staat dafür ein, den Einwohnern der Ile-de-France einen effizienteren Verkehr zu bieten, der es ihnen ermöglicht, sich auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt und einem friedlicheren Lebensstil zu bewegen. Der Staat verfolgt sein Ziel, das Verkehrsnetz effizienter zu gestalten, indem er es in die Dynamik der Gebiete einbezieht, um den täglichen Bedürfnissen der Nutzer besser gerecht zu werden, den Zugang zum Verkehr für alle zu verbessern und so die Attraktivität der Region Île-de-France zu stärken.
Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Schaffung neuer Straßenbahnlinien ist Teil dieses großen Programms. Die Region wendet dafür sehr erhebliche finanzielle Mittel auf. Sie finanziert das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8 zu 49%.
Da es sich um ein wichtiges soziales, wirtschaftliches und ökologisches Problem handelt, setzt sich das Departement Seine-Saint-Denis dafür ein, die Qualität und Quantität des öffentlichen Verkehrsangebots in der Region zu verbessern. Sie beteiligt sich aktiv am Ausbau des Straßenbahnnetzes und der Erweiterungen der Metrolinien und unterstützt den Bau der neuen Metrolinien Grand Paris Express. Die Verlängerung der Straßenbahn T8 erfüllt diese Anforderung und das Departement beteiligt sich mit 10 % an der Finanzierung.
Der Kampf gegen die Luftverschmutzung, hauptsächlich durch den Straßenverkehr, ist ein wichtiges Thema der öffentlichen Gesundheit, und die Stadt Paris hat sie zu einem wichtigen Thema in ihrer Politik gemacht. So beteiligt sich die Stadt Paris aktiv an der Entwicklung des öffentlichen Verkehrsnetzes und der Verbesserung der Verbindungen zwischen Paris und den Nachbargemeinden. Neben den neuen alternativen Mobilitätslösungen zum privaten Auto, die sie einführt, setzt sie sich für einen zuverlässigen und effizienten Transport ein, der so nah wie möglich an den Bedürfnissen der Nutzer liegt. Mit ihrer Erfahrung als Projekteigentümerin mit der Inbetriebnahme der T3a, T3b und ihrer Verlängerung bis zur Porte Dauphine unterstützt sie aktiv den Einsatz einer 100% elektrischen Straßenbahn in Paris und im französischen Mutterland. Aus diesem Grund ist das Straßenbahnprojekt T8, das Paris mit Saint-Denis verbinden wird, sinnvoll und wird von der Stadt Paris mit 7,2 % kofinanziert.
Seit 2010 investiert die Gemeinde Plaine über ihren lokalen Reiseplan in die Erleichterung der Mobilität der Einwohner, Mitarbeiter und Nutzer ihres Territoriums, insbesondere durch die Verbesserung des Verkehrs mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad und zu Fuß. Als zukünftiges Rückgrat des Verkehrs in der Region ist die Verlängerung der Straßenbahn T8 unerlässlich und passt perfekt in die Entwicklungspolitik. Die Gemeinde Plaine finanziert das Projekt mit 12,8%.
Als Organisator für nachhaltige Mobilität in der Region Île-de-France konzipiert, organisiert und finanziert Île-de-France Mobilités innovative Lösungen für alle Formen der Mobilität. Sie hört den Einwohnern der Ile-de-France zu und arbeitet jeden Tag daran, ihren täglichen Arbeitsweg zu verbessern. Zu diesem Zweck hat sie ein ehrgeiziges Programm zur Modernisierung des Verkehrs mit beispiellosen Budgets (neue Züge und Busse, Verstärkung der Buslinien) in Angriff genommen. Île-de-France Mobilités investiert kontinuierlich in die Verbesserung der Zugänglichkeit der Bahnhöfe, was dazu beiträgt, den Reisekomfort für alle Einwohner der Ile-de-France zu verbessern. Es werden auch mehr Ressourcen eingesetzt, um die Sicherheit der Reisenden zu verbessern (Verstärkung der menschlichen Präsenz vor Ort, Entwicklung des Videoschutzes usw.). Île-de-France Mobilités denkt auch an Mobilität im weitesten Sinne, indem es den Einwohnern der Ile-de-France neue Mobilitätslösungen für ihre Reisen anbietet: Park and Ride, Fahrradparkplätze mit Fahrradabstellplätzen in der Nähe von Bahnhöfen, Entwicklung von Mikroarbeitsplätzen in Bahnhöfen usw. Île-de-France Mobilités entwickelt ständig neue Dienstleistungen, um Ihre Reisen einfacher und flüssiger zu gestalten, mit einem Verkehrsnetz, das jeden Tag wächst. Île-de-France Mobilités ist der Auftraggeber des Projekts, von den Designstudien bis zur öffentlichen Befragung. Sie finanziert zu 100 % das rollende Material und den Betrieb der Straßenbahnverlängerung T8.