Finanzierung und Akteure

Geldgeber

Mit der Finanzierung von 21 % des Ausbaus der Straßenbahn T8 setzt sich der Staat dafür ein, den Einwohnern der Ile-de-France einen effizienteren Verkehr zu bieten, der es ihnen ermöglicht, sich auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt und einem friedlicheren Lebensstil zu bewegen. Der Staat verfolgt sein Ziel, das Verkehrsnetz effizienter zu gestalten, indem er es in die Dynamik der Gebiete einbezieht, um den täglichen Bedürfnissen der Nutzer besser gerecht zu werden, den Zugang zum Verkehr für alle zu verbessern und so die Attraktivität der Region Île-de-France zu stärken.

Um der Nachfrage aller Nutzer gerecht zu werden, investiert die Region stark in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Schaffung neuer Straßenbahnlinien ist Teil dieses großen Programms. Die Region wendet dafür sehr erhebliche finanzielle Mittel auf. Sie finanziert das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8 zu 49%.

Da es sich um ein wichtiges soziales, wirtschaftliches und ökologisches Problem handelt, setzt sich das Departement Seine-Saint-Denis dafür ein, die Qualität und Quantität des öffentlichen Verkehrsangebots in der Region zu verbessern. Sie beteiligt sich aktiv am Ausbau des Straßenbahnnetzes und der Erweiterungen der Metrolinien und unterstützt den Bau der neuen Metrolinien Grand Paris Express. Die Verlängerung der Straßenbahn T8 erfüllt diese Anforderung und das Departement beteiligt sich mit 10 % an der Finanzierung.

Der Kampf gegen die Luftverschmutzung, hauptsächlich durch den Straßenverkehr, ist ein wichtiges Thema der öffentlichen Gesundheit, und die Stadt Paris hat sie zu einem wichtigen Thema in ihrer Politik gemacht. So beteiligt sich die Stadt Paris aktiv an der Entwicklung des öffentlichen Verkehrsnetzes und der Verbesserung der Verbindungen zwischen Paris und den Nachbargemeinden. Neben den neuen alternativen Mobilitätslösungen zum privaten Auto, die sie einführt, setzt sie sich für einen zuverlässigen und effizienten Transport ein, der so nah wie möglich an den Bedürfnissen der Nutzer liegt. Mit ihrer Erfahrung als Projekteigentümerin mit der Inbetriebnahme der T3a, T3b und ihrer Verlängerung bis zur Porte Dauphine unterstützt sie aktiv den Einsatz einer 100% elektrischen Straßenbahn in Paris und im französischen Mutterland. Aus diesem Grund ist das Straßenbahnprojekt T8, das Paris mit Saint-Denis verbinden wird, sinnvoll und wird von der Stadt Paris mit 7,2 % kofinanziert.

Seit 2010 investiert die Gemeinde Plaine über ihren lokalen Reiseplan in die Erleichterung der Mobilität der Einwohner, Mitarbeiter und Nutzer ihres Territoriums, insbesondere durch die Verbesserung des Verkehrs mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad und zu Fuß. Als zukünftiges Rückgrat des Verkehrs in der Region ist die Verlängerung der Straßenbahn T8 unerlässlich und passt perfekt in die Entwicklungspolitik. Die Gemeinde Plaine finanziert das Projekt mit 12,8%.