Le projet d'extension du tram T8, porté par Île-de-France Mobilités (IDFM), vient prolonger le tramway existant vers le Sud, créant 10 nouvelles stations sur 5,5 km entre l’actuel terminus de Saint-Denis – Porte de Paris et la gare RER de Paris – Rosa Parks. Il doit traverser les communes de Saint-Denis, d’Aubervilliers et les 18e et 19e arrondissements de Paris.

L’exploitation de la ligne du tramway T8 prolongée nécessite par ailleurs une augmentation du matériel roulant, demandant l’extension et l’adaptation du site de maintenance et de remisage (SMR) situé à Villetaneuse. Le projet prévoit un tram toutes les 4 minutes en heure de pointe, 5 nouvelles correspondances avec les grandes lignes de transport collectif, un maillage efficace avec les services de bus et des aménagements cyclables et piétons qualitatifs et sécurisés.