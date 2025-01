Le financement et les acteurs

La lutte contre la pollution de l’air, provenant essentiellement du trafic routier, est un sujet de santé publique majeur et la Mairie de Paris en a fait un enjeu important de ses politiques. Ainsi, la Ville de Paris participe activement au développement du réseau de transports en commun et à l’amélioration des liaisons entre Paris et les communes voisines. En complément des nouvelles solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle qu’elle met en place, elle agit pour des transports fiables et performants, au plus près des besoins des usagers. Forte de son expérience de maitre d’ouvrage avec la mise en service du T3a, du T3b et de son prolongement jusqu'à la porte Dauphine, elle soutient activement le déploiement à Paris et sur le territoire métropolitain d’un tramway 100 % électrique. C’est pourquoi le projet de tram T8 qui reliera Paris à Saint-Denis prend tout son sens et sera cofinancé par la ville de Paris à hauteur de 7,2 %.