Découvrir le projet

Malgré la réduction à une seule voie de circulation et la suppression de certaines places de stationnement sur le boulevard MacDonald à Paris, ce scénario offre surtout des correspondances facilitées avec le tram T3b et le RER E. Ces dernières seront en effet retravaillées finement dans les études à venir pour organiser les flux dans l’espace public et optimiser les temps et le confort des liaisons sur le pôle d’échange.

Plus globalement, le projet encourage le report des usagers vers les transports en commun et les modes actifs (vélo, marche). Ainsi, outre les correspondances au terminus le projet crée de nouvelles correspondances avec le RER B à La Plaine – Stade de France, les lignes de métro 13 à Saint-Denis – Porte de Paris, 12 à Front Populaire et prochainement 15 à la Plaine – Stade de France. Les lignes de bus seront également réorganisées pour s’articuler autour du tramway. De plus, 5,6 km de voies cyclables sécurisées seront aménagés tout le long du tracé conjointement au projet Vélo Île-de-France et des stationnements vélos installés à proximité des stations. Enfin, le projet améliorera la continuité et la qualité des cheminements piétons.