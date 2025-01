Le dialogue

Comme pour l’ensemble des projets menés par Île-de-France Mobilités, le prolongement du tram T8 est soumis à la consultation régulière des publics concernés par le projet. Après une phase de concertation préalable en 2019, la concertation continue s’est tenue à l’automne 2022. Elle a été suivie de la concertation sur la Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme (MECDU) en avril 2023. À l’occasion de ces différents temps d’échanges et de rencontres, Île-de-France Mobilités a pu recueillir un grand nombre d’avis sur le projet de prolongement du tram T8. Ces contributions ont permis d’affiner le projet. L’enquête publique unique, étape réglementaire essentielle à la poursuite du projet et au démarrage des travaux, a lieu du 21 mai au 25 juin 2024. Elle doit permettre de recueillir l’avis du public sur un projet dont la définition s’est affinée. Cette procédure permettra au préfet de se prononcer sur l’utilité publique du projet et sur les conditions essentielles à la réalisation de celui-ci.