Tram

ProlongementSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Le projet déclaré d'utilité publique !

Publié le

La déclaration d’utilité publique du projet a été prononcée le 20 mars 2025 par les préfets de Seine-Saint-Denis et de la Région Île-de-France - Paris, après l’avis favorable de la commission d'enquête en octobre 2024 et la déclaration de projet approuvée par le Conseil d'Administration d'Île-de-France Mobilités en décembre 2024. Elle confirme l’intérêt général du projet et permet d'entériner la prise en compte du projet dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune.

La déclaration d’utilité publique (DUP) est une étape décisive en vue de la réalisation de l’opération.

Déclaration d'Utilité Publique

Document IMG

Arrêté inter-préfectoral

Mars 2025

Document IMG

Annexe 1

Plan général des travaux

Document IMG

Annexe 2

Déclaration de projet et mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet

Document IMG

Annexe 3

Mise en compatibilité des documents d'urbanisme

