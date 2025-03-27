La charte d’objectifs de développement durable est en ligne

Le projet de prolongement du tram T8 Sud, porté par Île-de-France Mobilités, s’inscrit dans une démarche de développement durable avec la mise en place d'une charte d'objectifs de qualité environnementale. Cette charte, essentielle pour la bonne réalisation du projet et co-portée avec la Ville de Paris, couvre l’ensemble des thématiques liées à l’impact environnemental et social du projet, telles que la gestion des nuisances, l’économie des ressources, et la préservation des milieux naturels.

Cette approche s’accompagne de la certification HQE Infrastructures Durables (HQE ID), garantissant des pratiques respectueuses de l’environnement tout au long du cycle de vie de l’infrastructure. Elle inclut des engagements concrets visant à limiter les pollutions, favoriser l’économie circulaire, et intégrer les aménagements paysagers et urbains dans une perspective durable et inclusive.

Vous pouvez consulter l'intégralité de cette charte d'objectifs ainsi que sa synthèse et découvrir les grandes lignes de la démarche engagée pour un projet respectueux de l’environnement et de la qualité de vie des habitants.