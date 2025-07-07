Tram

ProlongementSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Certification HQE : première étape !

Publié le

Le projet de prolongement du tram T8 Sud a obtenu le 16 mai dernier sa première certification HQE Infrastructures Durables (HQE ID), garantissant des pratiques respectueuses de l’environnement tout au long du cycle de vie de l’infrastructure. Elle inclut des engagements concrets visant à limiter les pollutions, favoriser l’économie circulaire, et intégrer les aménagements paysagers et urbains dans une perspective durable et inclusive.

Vous pouvez également consulter la certification, l'intégralité de la charte d'objectifs ainsi que sa synthèse et découvrir les grandes lignes de la démarche engagée pour un projet respectueux de l’environnement et de la qualité de vie des habitants.

PDF

Certification HQE

Mai 2025

Document IMG

Synthèse de la charte d’objectifs de développement durable

Janvier 2025

Document IMG

Charte d’objectifs de développement durable

Janvier 2025