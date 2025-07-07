Certification HQE : première étape !

Le projet de prolongement du tram T8 Sud a obtenu le 16 mai dernier sa première certification HQE Infrastructures Durables (HQE ID), garantissant des pratiques respectueuses de l’environnement tout au long du cycle de vie de l’infrastructure. Elle inclut des engagements concrets visant à limiter les pollutions, favoriser l’économie circulaire, et intégrer les aménagements paysagers et urbains dans une perspective durable et inclusive.

Vous pouvez également consulter la certification, l'intégralité de la charte d'objectifs ainsi que sa synthèse et découvrir les grandes lignes de la démarche engagée pour un projet respectueux de l’environnement et de la qualité de vie des habitants.