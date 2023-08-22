Die einzige öffentliche Untersuchung

Am Ende der drei Konsultationsphasen wurde die öffentliche Anhörungsakte für das Projekt eingereicht und von den staatlichen Diensten geprüft. Dieses Dossier umfasst alle Anpassungen, die Île-de-France Mobilités nach den verschiedenen Momenten der Begegnung mit der Öffentlichkeit am Projekt vorgenommen hat. In der Tat wird das Projekt immer konkreter und die verschiedenen Fragen, die sich vor zwei Jahren noch stellen konnten, haben fast alle ihre Antworten gefunden.

Die öffentliche Untersuchung gliedert sich in drei Phasen:

Vorbereitung der Umfrage

Dauer der Untersuchung

Nach der Untersuchung

Die öffentliche Befragung findet vom 21. Mai bis 25. Juni 2024 statt. Für diese einzigartige öffentliche Untersuchung wurde vom Verwaltungsgericht Montreuil eine unabhängige Untersuchungskommission eingesetzt. Diese Umfrage soll einzigartig sein, weil sie sich auf 2 Objekte konzentriert: