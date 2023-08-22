Partizipativer Workshop am 8. Oktober in Rosa-Parks, ein Abend voller Austausch!

Veröffentlichungsdatum: 10. Oktober 2019

Der letzte partizipative Workshop fand am Dienstag, den 8. Oktober im Sozial- und Kulturzentrum Rosa-Parks in Paris statt. Dieser privilegierte Moment ermöglichte es, die technischen Merkmale des Projekts oder die Varianten des Terminals zu diskutieren.

An diesem Abend waren die Garantin der Konsultation Fatima Ouassak und die Vertreter des Rathauses des 18. und 19. anwesend.

Mit dem Projektteam von Île-de-France Mobilité konnten die Anwesenden im Detail auf bestimmte Punkte der Verlängerung der Straßenbahn T8 eingehen.

Dank des Engagements aller Teilnehmer waren die Beiträge zum Projekt sehr reichhaltig: Vielen Dank, dass Sie zahlreich gekommen sind!