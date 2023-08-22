Stadtspaziergang und partizipativer Workshop vom 21.09., vielen Dank an die Teilnehmer!

Veröffentlichungsdatum: 24. September 2019

Wir haben uns diesen Samstag, den 21. September, in der Rodin-Renoir-Schule in Saint-Denis zu einem partizipativen Workshop versammelt. Dies folgte auf den Stadtspaziergang, der am frühen Nachmittag entlang eines Teils der Route stattfand.

Vielen Dank an die Einwohner der Städte Saint-Denis und Aubervilliers, die teilgenommen haben! An diesem Workshop nahmen die Garantin der Konsultation, Fatima Ouassak, und die Vertreter der beiden von der Route betroffenen Städte teil.

Nach einer Präsentation des Projekts durch Île-de-France Mobilités, den Auftraggeber, konnten die Teilnehmer ihre Fragen und Empfehlungen für das Erweiterungsprojekt aufschreiben. Anschließend fand eine Zeit des Austauschs zwischen den gewählten Vertretern, dem Projektteam und der Öffentlichkeit statt.

Die Beiträge waren reichhaltig. Bahnhof in Vorsichtsmaßnahmen, Varianten zu Rosa Parks, Entwicklung von Grünflächen entlang der Strecke, Intermodalität, Parken... Viele Fragen wurden angesprochen.

Nochmals vielen Dank an alle und wir sehen uns bei den nächsten Treffen!