Straßenbahn

ErweiterungSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

HQE-Zertifizierung: erster Schritt!

Veröffentlicht am

Am 16. Mai erhielt das Straßenbahnerweiterungsprojekt T8 Sud seine erste HQE Sustainable Infrastructure (HQE ID)-Zertifizierung, die umweltfreundliche Praktiken während des gesamten Lebenszyklus der Infrastruktur garantiert. Es enthält konkrete Verpflichtungen zur Begrenzung der Umweltverschmutzung, zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur Integration von Landschafts- und Stadtgestaltung in eine nachhaltige und integrative Perspektive.

Sie können auch die Zertifizierung, die gesamte Zielcharta und ihre Zusammenfassung einsehen und die Hauptlinien des Ansatzes für ein Projekt entdecken, das die Umwelt und die Lebensqualität der Bewohner respektiert.

PDF

HQE-Zertifizierung

Mai 2025

Document IMG

Zusammenfassung der Charta der Ziele für nachhaltige Entwicklung

Janvier 2025

Document IMG

Charta der Ziele für nachhaltige Entwicklung

Janvier 2025