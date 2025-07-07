HQE-Zertifizierung: erster Schritt!

Am 16. Mai erhielt das Straßenbahnerweiterungsprojekt T8 Sud seine erste HQE Sustainable Infrastructure (HQE ID)-Zertifizierung, die umweltfreundliche Praktiken während des gesamten Lebenszyklus der Infrastruktur garantiert. Es enthält konkrete Verpflichtungen zur Begrenzung der Umweltverschmutzung, zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur Integration von Landschafts- und Stadtgestaltung in eine nachhaltige und integrative Perspektive.

Sie können auch die Zertifizierung, die gesamte Zielcharta und ihre Zusammenfassung einsehen und die Hauptlinien des Ansatzes für ein Projekt entdecken, das die Umwelt und die Lebensqualität der Bewohner respektiert.