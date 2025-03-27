Die Charta der Ziele für nachhaltige Entwicklung ist online

Das von Île-de-France Mobilités geleitete Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8 Sud ist Teil eines nachhaltigen Entwicklungsansatzes mit der Umsetzung einer Charta mit Umweltqualitätszielen. Diese Charta, die für die erfolgreiche Durchführung des Projekts unerlässlich ist und gemeinsam mit der Stadt Paris durchgeführt wird, deckt alle Themen im Zusammenhang mit den ökologischen und sozialen Auswirkungen des Projekts ab, wie z. B. das Management von Belästigungen, die Einsparung von Ressourcen und die Erhaltung der natürlichen Umwelt.

Dieser Ansatz wird von der HQE Sustainable Infrastructure (HQE ID)-Zertifizierung begleitet, die umweltfreundliche Praktiken während des gesamten Lebenszyklus der Infrastruktur garantiert. Es enthält konkrete Verpflichtungen zur Begrenzung der Umweltverschmutzung, zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur Integration von Landschafts- und Stadtgestaltung in eine nachhaltige und integrative Perspektive.

Sie können die gesamte Zielcharta und ihre Zusammenfassung einsehen und die Hauptlinien des Ansatzes entdecken, der für ein Projekt verfolgt wird, das die Umwelt und die Lebensqualität der Einwohner respektiert.