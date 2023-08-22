Die MECDU-Konsultation endet: Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Veröffentlichungsdatum: 12. Juni 2023

Die Vernehmlassung zur Buchführung der städtebaulichen Unterlagen ist abgeschlossen. Sie hatten vom 24. April bis 24. Mai 2023 die Möglichkeit, sich über die geplanten Änderungen zu informieren und Ihre Meinung zu äußern. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben!

Die Bilanz wird in Kürze verfügbar sein. Sie finden es auf der Registerkarte "Mediathek" auf der Website der Straßenbahn T8.