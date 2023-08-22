Der Bericht über die laufende Konsultation ist online

Veröffentlichungsdatum: 20. April 2023

Nach einer Phase der Zusammenstellung und Analyse der Beiträge ist die Bilanz der laufenden Konsultation zum Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8 nun online.

Mit diesem Dokument wird diese zweite Phase der Konsultation offiziell abgeschlossen. Sie finden alle bearbeiteten Elemente, die zusätzlichen Studien und die geäußerten Meinungen sowie die Antworten von Île-de-France Mobilités.

Zögern Sie nicht, die Ergebnisse der Konsultationund ihre Anhänge herunterzuladen.

Nochmals vielen Dank für Ihre Teilnahme und wir sehen uns am Montag, den 24. April 2023 zur beginnenden Konsultation zur Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten!