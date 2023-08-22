Start der MECDU-Konsultation am 24. April 2023!

Veröffentlichungsdatum: 20. April 2023

Ile-de-France Mobilités lädt Sie ein, Ihre Meinung zur Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten abzugeben.

Im Rahmen des Projekts zur Erweiterung der Straßenbahn T8 ist für die Realisierung des Projekts eine Kompatibilität der städtebaulichen Unterlagen erforderlich.

Nutzen Sie vom 24. April bis 24. Mai 2023 diese Konsultation, um sich zum MECDU zu äußern, das auf dem Gebiet der Gemeinde Plaine geplant ist!

Was ist MECDU?

Die Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten ist ein Verfahren, das sicherstellt, dass das Projekt im städtebaulichen Dokument berücksichtigt wird, indem einige seiner gesetzlichen Bestimmungen angepasst und geändert werden.

Interessiert an dieser Beratung? Um alle Tools zu verstehen und Ihnen zu helfen, das Verfahren und seine Modalitäten zu verstehen, finden Sie unten: