Die laufende Konsultation endet: Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Veröffentlichungsdatum: 22. Dezember 2022

Die laufende Konsultation neigt sich nun nach mehrwöchigen Treffen und Gesprächen dem Ende zu.

Zunächst möchten wir uns bei allen bedanken, die an den Erkundungswanderungen, lokalen Treffen und thematischen Workshops teilgenommen und einen Kommentar zur interaktiven Karte hinterlassen haben.

Insgesamt wurden mehr als 200 Meinungen gesammelt, die es uns ermöglichen, das Projekt zu entwickeln, das alle Ihre Erwartungen am besten erfüllt!

Wie geht es weiter?

Die geäußerten Meinungen werden festgehalten und in einem Austauschbericht analysiert. Bis Anfang 2023 wird sie mit den Ergebnissen der Konsultation bestehende Studien bereichern.

So kann die Phase der öffentlichen Untersuchung beginnen und zur Gemeinnützigkeitserklärung des Projekts führen. Dann beginnt die Arbeit!