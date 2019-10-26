Nehmen Sie vom 9. September bis 26. Oktober 2019 an der öffentlichen Konsultation des Projekts teil!

Veröffentlichungsdatum: 26. April 2019

Nehmen Sie vom 9. September bis 26. Oktober 2019 an der öffentlichen Konsultation zum Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8 von Saint-Denis Porte de Paris zum Bahnhof Paris Rosa-Parks teil und entwerfen Sie ein Projekt, das an Ihre Nutzungen und Bedürfnisse angepasst ist

Während der gesamten Konsultation werden Treffen organisiert, bei denen Sie das Projekt entdecken, sich mit den Teams austauschen und Ihre Meinung äußern können: zwei Informationstreffen mit anschließenden partizipativen Workshops, drei lokale Treffen und ein Stadtspaziergang sind geplant. Mehr Informationen hier!