Ende der Konsultation: Danke euch allen!

Veröffentlichungsdatum: 29. Oktober 2019

Nach mehr als eineinhalb Monaten ist die Vernehmlassung für die Verlängerung der Straßenbahn T8 zu Ende gegangen. Es ist an der Zeit, eine Bilanz der vielen Gespräche zu ziehen, die wir sammeln konnten.

Zunächst möchten wir uns bei allen Einwohnern und Nutzern des Gebiets bedanken, die an der Konsultation teilgenommen haben, indem sie ihre Meinung geäußert oder sich über das Projekt informiert haben. Ein großes Dankeschön auch an alle Akteure und Partner des Projekts, die diese Konsultation ermöglichen konnten.

Und nun, was kommt als nächstes?

Die geäußerten Meinungen werden festgehalten und in einem Austauschbericht analysiert. Bis Ende 2019 wird es mit der Bilanz des Garanten bestehende Studien bereichern.

Diese neuen Daten werden es ermöglichen, das ursprüngliche Projekt gegebenenfalls zu modifizieren und die endgültige Erweiterung zu entwickeln. Diese neueste Version wird Ihnen dann während der öffentlichen Befragung erneut vorgelegt. Wenn letzteres zur Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts führt, können die Arbeiten beginnen.

Selbstverständlich werden wir Sie auch in den zukünftigen Phasen des Projekts auf dem Laufenden halten!