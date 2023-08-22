Der Konsultationsbericht der Garantin, Fatima Ouassak, ist verfügbar!

Veröffentlichungsdatum: 9. Januar 2020

Nach der Vorkonsultation zum Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8, die vom 9. September bis zum 26. Oktober stattfand, präsentierte die Garantin der Konsultation, Fatima Ouassak, am 8. Januar 2020 der Nationalen Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) ihre Bewertung der Konsultation.

Frau Ouassak erklärte insbesondere, dass die Anforderungen des CNDP in Bezug auf Information und Konsultation von Île-de-France Mobilités im Rahmen eines konstruktiven Dialogs zwischen dem Kunden und dem Garanten gehört und eingehalten wurden. Sie lobte auch die Transparenz und Offenheit von Île-de-France Mobilités, die Qualität des Austauschs mit der Öffentlichkeit und die Wahrhaftigkeit des Konsultationsprozesses. Schließlich betonte sie die Nützlichkeit der Konsultation, insbesondere in Bezug auf die Frage der Pressensé-Station. Seine Analyse der Konsultation und seine Empfehlungen finden Sie HIER!

Nun ist es an der Zeit, die Bilanz von Île-de-France Mobilités abzugeben, die diese erste Phase des Projekts abschließen und abschließen wird.