Die Ergebnisse der Konsultation sind online!

Veröffentlichungsdatum: 6. Februar 2020

Am 5. Februar stimmte Île-de-France Mobilités, der Projekteigentümer, über die Ergebnisse der Konsultation zur Verlängerung der Straßenbahn T8 ab. Dieses Dokument schließt den Konsultationsprozess ab, der vom 9. September bis zum 26. Oktober 2019 stattfand. Sie finden den Kontext und die Themen, die diese Konsultation geprägt haben, sowie die Zusammenfassung der Meinungen, die während der verschiedenen Momente des Austauschs geäußert wurden. Île-de-France Mobilités nutzte auch die Gelegenheit, um seine Antwort auf die Ergebnisse des Konsultationsgaranten zu äußern und die Leitlinien für die Fortsetzung des Projekts mitzuteilen.

Zögern Sie nicht, die Ergebnisse der Konsultation, ihre Zusammenfassung und die Anhänge herunterzuladen.

Vielen Dank für Ihre vielen Meinungen zum Projekt und wir sehen uns beim nächsten Schritt: der öffentlichen Befragung!