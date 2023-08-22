Die Straßenbahn T8 heute, was ist das Ergebnis?

Veröffentlichungsdatum: 26. April 2019

Die Straßenbahn T8 verbindet Saint-Denis derzeit in 24 und 16 Minuten mit Epinay-sur-Seine und Villetaneuse. Sie wurde im Dezember 2014 in Betrieb genommen und hat sich mit fast 62.000 täglichen Fahrgästen zu einer zentralen Verkehrsachse im Departement Seine Saint-Denis entwickelt. Eine Zahl, die ständig steigt, während weiterhin ein komfortabler Transport gewährleistet wird: Die maximale Beladungsrate beträgt 43%.

Angesichts des Erfolgs der Straßenbahn T8 liegt es nahe, ihre Route zu verlängern, um die Veränderungen in einem dynamischen Gebiet zu unterstützen und die Verbindungen zwischen Paris und dem Departement Seine-Saint-Denis zu stärken. Für Einwohner und Nutzer im Süden von Seine-Saint-Denis und im Norden von Paris wird die Verlängerung der Straßenbahn T8 dank der vielen Verbindungen mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln in der Region die Mobilität erleichtern.

Es wird auch den Zugang zu wichtigen Orten in der Region erleichtern: Es wird beispielsweise das polyvalente Gymnasium Angela Davis, den zukünftigen Campus Condorcet, die Lagerhäuser und Gemischtwarenläden von Paris oder das Einkaufszentrum Millennium verbinden.

Schließlich unterstützt dieses Projekt wirklich die Metamorphose des Territoriums: Das ZAC Montjoie, das der Nozal Front Populaire oder das Landy-Viertel, das bald renoviert wird, können auf die Ankunft der Straßenbahn T8 zählen, um ihre Entwicklung zu unterstützen.