Treffen vom 24.09.: Lokale Konsultation geht weiter

Veröffentlichungsdatum: 30. September 2019

Wir sind zurückgekehrt, um Anwohner und Nutzer zu treffen, diesmal an der Station Saint-Denis Porte de Paris, um weiterhin Meinungen zur Verlängerung der Straßenbahn T8 zu sammeln.

Wieder einmal konnten wir uns mit vielen Passanten austauschen und unterschiedliche Meinungen zu mehreren Merkmalen der kommenden Route sammeln.

Vielen Dank, dass sie sich die Zeit genommen haben, an der öffentlichen Konsultation teilzunehmen!

Wir sehen uns am Donnerstag, den 3. Oktober am Bahnhof Paris-Rosa Parks zwischen 11:30 und 14 Uhr zum nächsten und letzten Treffen vor Ort.