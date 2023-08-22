Treffen am 19.09. im Bahnhof Plaine Saint-Denis: ein Termin in der Nähe!

Veröffentlichungsdatum: 24. September 2019

Wir waren am Donnerstag, den 19. September, an der Station Plaine Saint-Denis anwesend, um Passanten und Verkehrsteilnehmer über das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T8 zu informieren, ihre Fragen zu beantworten und ihre Meinung einzuholen.

Viele haben sich gerne Zeit genommen, um sich mit uns auszutauschen und ihren Beitrag zu leisten. Einige kannten das Projekt bereits, andere nicht. Diejenigen, die es eilig hatten, nahmen die Projektbroschüre mit, um später dank der T-Karte ihre Meinung abzugeben.

Vielen Dank für den Austausch mit uns! Wir sehen uns heute Abend im Bahnhof Saint-Denis Porte de Paris von 17 bis 19 Uhr zum zweiten Nähetreffen!