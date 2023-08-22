Ein Rückblick auf das letzte Proximity-Treffen am Donnerstag, 3. Oktober

Veröffentlichungsdatum: 10. Oktober 2019

Für dieses letzte Treffen in der Nähe gingen wir auf den Vorplatz des Bahnhofs Rosa-Park.

Zwischen 11:30 und 14:00 Uhr konnten wir uns mit Interessenten austauschen, um ihnen das Projekt und insbesondere die Variantenvorschläge für den Bahnhof Rosa-Parks vorzustellen.

Zu den Varianten wurden unterschiedliche Meinungen geäußert: Alle Beiträge werden berücksichtigt. Wir konnten auch Ihre Bedenken und Erwartungen sammeln: Effizienz der Strecke, kürzestmögliche Umsteigezeiten, eine Entwicklung, die den Verkehrsfluss begünstigt...

Ein großes Dankeschön an alle, die sich die Zeit genommen haben, sich mit uns über das Projekt auszutauschen und ihre Meinung zu sagen!