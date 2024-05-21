Beginn der öffentlichen Untersuchung!

Nehmen Sie noch heute an der öffentlichen Umfrage teil!

Wann und wie kann man teilnehmen?

Vom 21. Mai bis 25. Juni 2024 stehen Ihnen mehrere Teilnahmemodalitäten zur Verfügung, damit Sie Ihre Meinung zum Projekt der Verlängerung der Straßenbahn T8 abgeben können.

Möchten Sie alles über das Projekt erfahren?

Alle Dokumente, aus denen sich die Ermittlungsakte zusammensetzt, können auf der der Untersuchung gewidmeten Plattform eingesehen werden.

Sie können die Untersuchungskommission auch während der Permanenzen in den Rathäusern von Saint-Denis, Aubervilliers, Villetaneuse, Paris 18. Arrondissement, Paris 19. Arrondissement zu den auf der der Umfrage gewidmeten Plattform angegebenen Daten und Uhrzeiten treffen.

Nehmen Sie an der öffentlichen Sitzung teil

Eine öffentliche Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, den 29. Mai ab 19 Uhr in der EPT Plaine Commune (Salle du terre-de-étage, 21 Avenue Jules Rimet, 93000 Saint-Denis) statt. Die Möglichkeit, Ihre Fragen an den Untersuchungsausschuss und das Projektteam zu stellen.

Am Ende der öffentlichen Sitzung erstellt der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses einen Bericht. Es wird so schnell wie möglich an die für das Projekt verantwortliche Person und an den Präfekten von Seine-Saint-Denis gesendet. Für die Erstellung eines solchen Berichts kann eine Audio- oder Videoaufzeichnung angefertigt werden. Das anwesende Publikum wird dann über den Beginn und das Ende dieser Aufzeichnung informiert.