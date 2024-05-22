Nehmen Sie an der öffentlichen Versammlung am 29. Mai in Saint-Denis teil!

Nehmen Sie an der öffentlichen Sitzung teil!

Eine öffentliche Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, den 29. Mai ab 19 Uhr in der EPT Plaine Commune (Salle du terre-de-étage, 21 Avenue Jules Rimet, 93000 Saint-Denis) statt. Die Möglichkeit, Ihre Fragen an den Untersuchungsausschuss und das Projektteam zu stellen.

Am Ende der öffentlichen Sitzung erstellt der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses einen Bericht. Es wird so schnell wie möglich an die für das Projekt verantwortliche Person und an den Präfekten von Seine-Saint-Denis gesendet. Für die Erstellung eines solchen Berichts kann eine Audio- oder Videoaufzeichnung angefertigt werden. Das anwesende Publikum wird dann über den Beginn und das Ende dieser Aufzeichnung informiert.