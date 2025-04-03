Straßenbahn

ErweiterungSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Einzige öffentliche Untersuchung

Aktualisiert am

Erklärung der Gemeinnützigkeit

Interpräfekturale Anordnung

Mars 2025

Anlage 1

Plan général des travaux

Anlage 2

Déclaration de projet et mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet

Anlage 3

Mise en compatibilité des documents d'urbanisme

Projekterklärung von Île-de-France Mobilités

Projekt-Statement

Décembre 2024

Anhang: Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit und damit verbundene Überwachungsregelungen.

Décembre 2024

Rechtliche Kommunikation

Beschluss zur Einleitung der öffentlichen Untersuchung

Avril 2024

Bekanntmachung der öffentlichen Untersuchung

Avril 2024

Bericht und Schlussfolgerungen der Untersuchungskommission

Bericht der Untersuchungskommission

Octobre 2024

Schlussfolgerungen und mit Gründen versehene Stellungnahme des Untersuchungsausschusses

Octobre 2024

Die einzige Akte der öffentlichen Untersuchung

Leseführer und Glossar

Leseanleitung

Glossar

Anlagen A bis E

A - Gegenstand der Untersuchung

B - Erläuterungen

C - Merkmale der Werke

D - Lageplan

E - Allgemeiner Arbeitsplan

Anlage F - Folgenabschätzung

F0 - Präambel

F1 - Nicht-technische Zusammenfassung

F2 - Projektbeschreibung

F3 - Untersuchung von Varianten

F4 - Anfangszustand

Partie 1

F4 - Anfangszustand

Partie 2

F5 - Auswirkungen und Maßnahmen

F6 - Sicherheitsanfälligkeit

F7 - Verkehrsinfrastruktur

F8 - Auswirkungen auf Natura2000

F9 - Methoden und Autoren

Anlagen G - Vereinbarkeit von städtebaulichen Dokumenten

G0 - Änderung des PLUi der Gemeinde Plaine

G1 - Listen der reservierten Flächen, Standortdienstbarkeiten und Warteperimeter des umfassenden Entwicklungsprojekts (PAPAG)

G2 - Syntheseplan

G3 - Detailplan - Aubervilliers

G4 - Detailplan - Saint-Denis Nord

G5 - Detailplan - Saint-Denis Sud

G6 - Detailplan - Villetaneuse

Anlagen H und I

H - Sozioökonomische Bewertung

I - Zusammenfassende Bewertung der Ausgaben

Anlagen J - Konsultationen und Stellungnahmen zum Projekt

J0 - Zusammenfassung

J1 - Konsultationen und Beratungen

J2 - Stellungnahme und Stellungnahme der Umweltbehörde

J3 - Sonstige Bewertungen