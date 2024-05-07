ErweiterungSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Ausblick
Perspektiven der Schema of Principle Studies (SDP)
- Cours du Rû de Montfort (außervertragliche Entwicklungsabsicht)
- Rue des Fillettes - Campus Condorcet (außervertragliche Entwicklungsabsicht)
- Die Endstation Rosa Parks (außervertragliche Entwicklungsabsicht)
- Die Überquerung des Canal Saint-Denis (außervertragliche Entwicklungsabsicht)
- Fußgängeransicht der Avenue Paul Vaillant Couturier (außervertragliche Entwicklungsabsicht)
- Luftaufnahme der Avenue Paul Vaillant Couturier (außervertragliche Entwicklungsabsicht)
Perspektiven für Vorstudien (DOCP)
- Perspektive der Variante B der Ankunft der Straßenbahn T8 in Rosa-Parks
- Perspektive der Variante A der Ankunft der Straßenbahn T8 in Rosa-Parks
- Perspektive der Variante der Endstation Rosa-Parks rue Gaston Tessier
- Perspektive der Variante der Endstation Rosa-Parks rue Gaston Tessier
- Perspektive der zukünftigen Straßenbahn T8 an der Überquerung des Saint-Denis-Kanals
- Perspektive der zukünftigen Straßenbahn T8 an der Kreuzung des Verlaufs der Ru de Montfort mit der Rue Danielle Casanova
- Perspektive der zukünftigen Straßenbahn T8 an der Station Condorcet in der Rue des Fillettes
- Perspektive der zukünftigen Straßenbahn T8 an der Station Front Populaire