Was ist geplant, um die mit der Arbeit verbundenen Beschwerden zu reduzieren? Welches Informationsgerät?

Um die während der Arbeiten verursachten Unannehmlichkeiten zu begrenzen, werden systematisch lokale Kommunikationsmaßnahmen ergriffen. Verschiedene Instrumente, die sich bereits bei anderen Straßenbahnprojekten bewährt haben, können eingesetzt werden: Informationstafeln entlang der Strecke, ein Newsletter, der in jeder Phase der Arbeiten in den Briefkästen der Anwohner verteilt wird, lokale Agenten zur Information der Anwohner usw. Es kann auch eine gütliche Vergleichskommission eingerichtet werden, um etwaige kommerzielle Schäden zu ersetzen. Darüber hinaus wird der Zugang zu Geschäften so weit wie möglich erhalten und eine Beschilderung angebracht. In Bezug auf die Verkehrspläne in der Bauphase werden diese von der Phasenweise abhängig gemacht, die für die Durchführung der Arbeiten beibehalten wird. Die Routen möglicher Umleitungen werden in Verbindung mit den Gemeinden festgelegt und es wird immer eine vorherige Information bereitgestellt, damit sich Anwohner und Benutzer organisieren können. Diese Auswirkungen in der Arbeitsphase und die Geräte, die eingesetzt werden, werden stattdessen in späteren Phasen untersucht. Dieses Thema wird im Rahmen der Folgenabschätzung vor der öffentlichen Anhörung behandelt.