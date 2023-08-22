Wie lange braucht die Straßenbahn T8, um Saint-Denis Porte de Paris und Rosa-Parks zu verbinden?

Die Fahrzeit der Verlängerung zwischen Saint-Denis Porte de Paris und dem Bahnhof Rosa-Parks wird zum jetzigen Zeitpunkt der Studien auf etwa 20 Minuten geschätzt. Zur Information: Die Fahrzeit auf der aktuellen T8 beträgt 22 Minuten auf dem Zweig Epinay und 14 Minuten auf dem Zweig Villetaneuse, um die Endstation mit Saint-Denis Porte de Paris zu verbinden.