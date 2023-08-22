Wird die Ankunft der Straßenbahn das Parken für Autos reduzieren? Gibt es Parkplätze in der Nähe der Strecke, in der Nähe der Stationen?

Aufgrund der reduzierten Spurweite der befahrenen Straßen wird sich die Verlängerung des T8 auf das bestehende Parkangebot entlang der Strecke auswirken. Besonderes Augenmerk wird auf die Rückgabe der Lieferorte gelegt. Die genauen Auswirkungen auf das Parkangebot werden in nachfolgenden Studien bewertet und in der öffentlichen Befragung vorgestellt.