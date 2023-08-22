Sind entlang der Strecke Fahrrad- und Fußgängeranlagen geplant? Wird die Kontinuität dieser Wege entlang der Strecke gewährleistet?

Der Bau einer Straßenbahn ist eine Gelegenheit, die Aufteilung des öffentlichen Raums zwischen Straßenbahn, Autos, Fahrrädern und Fußgängern zu überdenken. Dadurch wird dem Fußgänger- und Radverkehr mehr Raum eingeräumt und den Bäumen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Straßenbahn wird somit die Raumnutzung für alle, aber auch das Wohnumfeld verbessern. Diese Entwicklungen werden in Verbindung mit den städtischen Operationen entlang der Route konzipiert. Ziel ist es, die Trasse der Straßenbahn T8 mit einer kontinuierlichen Fahrradentwicklung zu begleiten.