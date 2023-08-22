ErweiterungSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Was sind die Merkmale der Integrationsvarianten in Paris Rosa-Parks? Welchen Kostenunterschied haben sie?
Veröffentlicht am
Die Ankunft der Straßenbahn T8 in Rosa-Parks wurde untersucht, um die technische Lösung vorzuschlagen, die einen optimalen Betrieb der Straßenbahn und eine effiziente Verbindung für die Fahrgäste ermöglicht und gleichzeitig die Auswirkungen (Land, Straßenverkehr, Parkplätze, Grünflächen, Konzessionäre usw.) begrenzt.
In der Vorkonsultation wurden zwei Varianten der Endstation in Rosa-Parks vorgestellt und diskutiert:
- Zum ersten Mal hielt die Straßenbahn in der Mitte der Brücke der Rue d'Aubervilliers;
- Zum anderen parkte die Straßenbahn südlich des Macdonald Boulevard, so nah wie möglich am Fußgängerüberweg, der Zugang zum nördlichen Vorplatz der Rosa Parks bietet.
Im Anschluss an die Konsultation, da keine der beiden Varianten zufriedenstellend erschien, wurden zusätzliche Studien durchgeführt. Diese Studien zielten insbesondere darauf ab, die Verbindungen zu optimieren und die Endstation besser in die bestehende Stadt zu integrieren.
Vier Alternativen wurden untersucht. Angesichts der Vor- und Nachteile jeder Option planen Île-de-France Mobilités und die Projektpartner nun, zwei Varianten des Terminals vorzustellen:
- eine auf einem Teil der Straße des Macdonald Boulevard, gegenüber dem Eingang zum Rosa-Parks-Platz, die ebenerdige Verbindungen mit der Straßenbahn T3b und der RER E ermöglicht und die Bäume entlang des Boulevards bewahrt;
- die andere in der Gaston-Tessier-Straße gegenüber dem Südeingang des RER-Bahnhofs Rosa-Parks.