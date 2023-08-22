Was sind die Merkmale der Integrationsvarianten in Paris Rosa-Parks? Welchen Kostenunterschied haben sie?

Die Ankunft der Straßenbahn T8 in Rosa-Parks wurde untersucht, um die technische Lösung vorzuschlagen, die einen optimalen Betrieb der Straßenbahn und eine effiziente Verbindung für die Fahrgäste ermöglicht und gleichzeitig die Auswirkungen (Land, Straßenverkehr, Parkplätze, Grünflächen, Konzessionäre usw.) begrenzt.

In der Vorkonsultation wurden zwei Varianten der Endstation in Rosa-Parks vorgestellt und diskutiert:

Zum ersten Mal hielt die Straßenbahn in der Mitte der Brücke der Rue d'Aubervilliers;

Zum anderen parkte die Straßenbahn südlich des Macdonald Boulevard, so nah wie möglich am Fußgängerüberweg, der Zugang zum nördlichen Vorplatz der Rosa Parks bietet.

Im Anschluss an die Konsultation, da keine der beiden Varianten zufriedenstellend erschien, wurden zusätzliche Studien durchgeführt. Diese Studien zielten insbesondere darauf ab, die Verbindungen zu optimieren und die Endstation besser in die bestehende Stadt zu integrieren.

Vier Alternativen wurden untersucht. Angesichts der Vor- und Nachteile jeder Option planen Île-de-France Mobilités und die Projektpartner nun, zwei Varianten des Terminals vorzustellen: